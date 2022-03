Con l'auto fuori strada, 60enne muore a Laconi

(ANSA) - NUORO, 10 MAR - Incidente mortale questo pomeriggio sulla provinciale 52, all'altezza del bivio per Laconi. La vittima è un uomo di 60 anni, uscito fuori strada con la sua auto dopo aver sbandato per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno tentato invano di rianimare l'automobilista, morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Nel luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Isili che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. (ANSA).