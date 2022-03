Ciclista travolto e ucciso da un'auto sulla Sassari-Sennori

Un ciclista di 48 anni, Adriano Testone, residente a Sennori, è morto in uno scontro con un'auto lungo la Statale 200 che collega Sassari con Sennori. L'incidente è avvenuto verso le 17, subito dopo lo svincolo per Sorso. Secondo i rilievi della Polizia stradale di Sassari, il 48enne stava percorrendo la strada in direzione Sennori quando si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da una donna che procedeva in senso opposto.

L'uomo è stato sbalzato dalla bicicletta e scaraventato fuori strada. All'arrivo dei soccorritori del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Sassari per la coadiuvare le operazioni della Stradale e i Vigili del fuoco.

Con l'auto fuori strada, 60enne muore a Laconi.

Si chiamava Alessandro Spiga, agente di commercio di 60 anni originario di Siddi, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Provinciale 52 all'altezza del bivio per Laconi. L'uomo, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con la sua auto ed è morto tra le braccia dei soccorritori che hanno tentato invano di salvargli la vita.

Nel luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Isili che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.