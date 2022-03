Basket: colpaccio Dinamo a Trieste, aggancio al quarto posto

(ANSA) - SASSARI, 10 MAR - Missione compiuta per la Dinamo Banco di Sardegna a Trieste. Con la vittoria per 89-75 Sassari sale al quarto posto in classifica con 20 punti e con ancora una partita da recuperare.

I biancoblu dominano per tutti i 40 minuti di gioco confermando la solida difesa già sfoggiata tre giorni prima nella vittoriosa trasferta a Trento. Robinson sfodera assist, Logan e Bendzius colpiscono da oltre l'arco dei 6.75 e sotto canestro Mekowulu e Diop fanno la voce grossa in difesa e pungendo in attacco.

Una gara vinta con il gioco di squadra e con gli acuti dei singoli, su tutti Bendzius che mette a referto 26 punti, con 8 triple, e il play Robinson autore di una doppia doppia con 11 punti e addirittura 16 assit, record stagionale. "La difesa è stata ancora una volta chiave per costruire il nostro successo, ci siamo aiutati, siamo stati bravi a non concedere a Trieste cose facile e a recuperare palloni per andare in campo aperto.

36 punti concessi nel primo tempo sono un buon lavoro, al di là dell'attacco con Bendzius e il tiro da 3 punti, la difesa ha fatto il break importante", ha commentato coach Piero Bucchi nel post partita.

"Sono riuscito ad avere un contributo da tutti che sono stati bravissimi, ma devo fare i complimenti a Mekowulu che si è comportato benissimo, lo ringrazio tanto, nella serietà con cui ha affrontato la gara e nel modo in cui ha approcciato, sapendo che arriva un altro giocatore nel suo ruolo".

L'altro giocatore è il fuoriclasse croato Miro Bilan, tornato a Sassari dopo aver dovuto sciogliere il contratto con gli ucraini del Prometey, a causa della guerra e che già domenica in casa contro Tortona potrà essere in campo: "Sono contento che arrivi Bilan in un momento in cui la squadra è in salute e sta facendo bene", ha concluso Bucchi, "ringrazio la società per questo ennesimo sforzo e per averci messo a disposizione un giocatore del genere". (ANSA).