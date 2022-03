Anci: sfida Deiana-Urpi, il nodo schede bianche al congresso

Servono 142 voti per l'elezione del nuovo presidente di Anci Sardegna. Al Palacongressi della Fiera di Cagliari sono presenti infatti 281 su 377 rappresentanti dei Comuni. L'Assemblea ha appena votato il regolamento congressuale che prevede l'elezione del candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentanti effettivamente presenti al momento della votazione. Le operazioni di voto sono previste a partire dalle 14. Sono in corso intanto gli interventi dei sindaci.

Il primo cittadino di Bitti, Giuseppe Ciccolini, sconfitto cinque anni fa, ha annunciato che voterà scheda bianca per promuovere un percorso unitario per la scelta del nuovo presidente. A inizio lavori ha preso la parola l'assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna: "E' un piacere vedervi così numerosi, grazie per l'immenso lavoro che svolgete e avete svolto in anni difficilissimi"