Anci: fumata nera al congresso, vince partito delle bianche

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - Ha vinto il partito delle schede bianche: 32 in tutto che hanno impedito il raggiungimento del quorum di 161 su 320 votanti. All'assemblea congressuale dell'Anci Emiliano Deiana, presidente uscente, ha ottenuto infatti 146 preferenze, lo sfidante Alberto Urpi 139, due le schede nulle. Il congresso sarà riconvocato, probabilmente dopo le elezioni amministrative. Ora dovrebbe essere avviata la ricerca di un candidato condiviso.

"Ci parleremo e vedremo come impostare il proseguo: è chiaro che questo risultato segna una sostanziale divisione - ha dichiarato Deiana - abbiamo prevalso numericamente ma non vale per l'elezione, ora verificheremo come affrontare la partita".

Urpi si è detto "soddisfatto del testa a testa, Non eravamo gli uscenti, abbiamo lavorato e la grande partecipazione dei sindaci è un merito mio e di Emiliano". Il sindaco di Sanluri e attuale capo di Gabinetto dell'assessorato regionale all'Industria, non esclude che si possa avviare una sintesi su un nome unitario. (ANSA).