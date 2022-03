A Sassari record di multe contro i "furbetti" dei rifiuti

Record di multe a Sassari contro chi getta i rifiuti trasgredendo le regole. Dal 14 febbraio ai primi di marzo il Nucleo ambientale della Polizia locale ha sanzionato 107 persone scovate sia dalle foto-trappole installate nei luoghi sensibili, sia grazie alle segnalazioni dei cittadini.

La maggior parte delle sanzioni, 68 su 107, sono legate al mancato rispetto del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta.

Diciassette sono state le sanzioni a persone di altri Comuni vicini che buttano i rifiuti a Sassari, mentre tredici i conferimenti in buste nere. Sette i depositi a terra.

Infine due le attività non domestiche che hanno conferito nei cassonetti di strada, mentre per loro è previsto un ritiro porta a porta ad hoc.