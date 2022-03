Ucraina: un minuto di silenzio nelle scuole a Cagliari

Un minuto di silenzio per la pace. Giovedì 10 marzo, alle 12 in punto, in tutte le scuole Superiori di Cagliari e provincia, su iniziativa della Consulta provinciale studentesca, verrà osservato un minuto di silenzio in classe.

"Un gesto semplice di solidarietà - spiega il presidente della Consulta Alessandro Frongia - con il quale la comunità scolastica vuole abbracciare tutta la popolazione dell'Ucraina colpita ingiustamente dalle atrocità della guerra".

Sempre domani gli alunni degli istituti comprensivi di Quartu, Quartucciu e Maracalagonis si mettono in marcia per la pace in Ucraina.