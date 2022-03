Scontro auto-bus a Cagliari, 31enne in codice rosso

Un uomo di 31 anni è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Cagliari, all'incrocio tra via della Pineta e via Milano. Il ferito era al volante di una Fiat 500 e stava svoltando verso via Milano quando, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi con un bus del Ctm.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 31enne in ospedale. Sempre nel pomeriggio si è verificato anche un tamponamento lungo l'Asse Mediano, coinvolte almeno 4 auto. Non si registrano feriti gravi. La viabilità sta subendo forti rallentamenti.