Sanità: Ares, nuove tecnologie per punti nascita dell'Isola

Nuove tecnologie per i punti nascita delle Aziende sanitarie locali dell'Isola per il benessere delle mamme e dei neonati. Proprio nella giornata internazionale della donna, la S.C. Ingegneria Clinica di Ares Sardegna ha aggiudicato la procedura dedicata ai punti nascita delle Asl di Cagliari, Sulcis, Sassari, Medio Campidano e Gallura. La procedura fa riferimento ad un intervento denominato "Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri vitali" ed è stata attivata a seguito della raccolta dei fabbisogni risultante dalla costante e fattiva collaborazione tra l'Ingegneria Clinica Ares e le Strutture Sanitarie utilizzatrici. In diversi punti di nascita delle Asl della Sardegna, nei prossimi mesi, arriveranno infatti altre tecnologie all'avanguardia: cardiotocografi per il monitoraggio dei parametri vitali del bambino durante il travaglio, lampade per fototerapia e incubatrici neonatali per l'assistenza al neonato.

Sempre a supporto dell'assistenza alle donne sono stati consegnati e resi operativi negli scorsi giorni i primi tre ecografi ginecologici presso gli ambulatori di ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, del Poliambulatorio di Macomer e del Poliambulatorio ex Conti di Sassari. Nel reparto di Ginecologia e ostetricia del San Martino di Oristano un nuovo ecografo è arrivato l'8 marzo e sarà messo in funzione nei prossimi giorni. Queste attrezzature consentiranno di garantire un sempre più adeguato livello di assistenza all'evento nascita per il benessere del neonato e della mamma e a supporto dell'attività clinica assicurata dal personale sanitario.