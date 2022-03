Polizia: prenotazioni solo online per passaporto a Cagliari

Dal 4 aprile prossimo sarà possibile richiedere il passaporto solo attraverso la prenotazione con agenda on line. Lo prevede la riorganizzazione degli uffici della Divisione Ps della Questura che introdurrà il sistema di prenotazioni on line. "Dal 4 aprile pertanto, coloro che intendono ottenere il rilascio del passaporto dovranno prenotare l'accesso agli Uffici "front office" mediante la prenotazione, già operativa, sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it a cui si accederà unicamente con Spid, Cie o Cns - spiegano dalla Questura - Rimane invariato l'obbligo di avere il green pass per l'accesso al front office dove, nell'ambito dell'acquisizione dell'istanza, verranno acquisite anche le impronte digitali".

La prenotazione on line consentirà all'utente di avere una data precisa in cui poter presentare la richiesta. Per quanto riguarda, infine, la consegna del documento si potrà ritirare a mano in ufficio, ma è anche possibile utilizzare il servizio di consegna a domicilio convenzionato con Poste Italiane. "Questo consentirà all'utente di evitare di tornare nuovamente a ritirare il documento ricevendolo comodamente a casa senza ulteriori formalità", concludono dalla Questura.