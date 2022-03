Perseguita per anni vicini con foglietti di minacce,indagato

Ha perseguitato per anni i vicini, lasciando nella loro buca delle lettere e sotto i tergicristalli delle auto parcheggiate nella zona foglietti di carta con insulti e minacce di morte. Adesso i carabinieri hanno messo fine all'incubo di una famiglia, individuando e denunciando lo stalker. Si tratta di un pensionato di 67 anni che abita poco distante dall'abitazione delle vittime a Monserrato.

L'uomo è accusato di diffamazione, minaccia, atti persecutori e disturbo alla persona. I primi fogliettini con minacce di morte e insulti ai membri della famiglia risalgono al 2014, ma la persecuzione è proseguita fino ad oggi. Per alcuni anni le vittime hanno scelto di non denunciare quanto stava accadendo e solo recentemente si sono rivolti ai carabinieri.

I militari dell'Arma si sono appostati in zona e hanno visto l'anziano piazzare i foglietti di carta sotto i tergicristalli delle auto e nella buca delle lettere. La sua abitazione è stata perquisita e sono state trovate le agendine da cui recuperava i foglietti usati per le minacce. L'uomo non ha saputo fornire alcune spiegazione, non aveva avuto alcun problema con le vittime, per lui erano antipatici.