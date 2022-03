Musica: Dimitri Vegas e Like Mike al Red Valley di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 09 MAR - Non solo Blanco. Il Red Valley Festival di Olbia, in programma dal 12 al 15 agosto, si arricchisce con la presenza dei deejay belgi Dimitri Vegas & Like Mike, che saliranno sul palco nella terza serata del festival, il 14 agosto.

L'apertura di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sarda sarà, come già annunciato nei giorni scorsi, con Blanco, fresco vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo.

La seconda e la quarta serata restano ancora top secret, mentre per la vigilia di Ferragosto gli organizzatori si sono assicurati due star internazionali della musica elettronica: Dimitri e Mike Thivaios, alias Dimitri Vegas & Like Mike, i due fratelli vincitori nel 2015 e nel 2019 della corona di dj numero 1 al mondo nella classifica DJ Mag Top 100.

I biglietti singoli per la data di Dimitri Vegas & Like Mike saranno in vendita dal 10 marzo. (ANSA).