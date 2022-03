Lirico Cagliari: prosegue il tour nell'Isola dell'Orchestra

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAR - Prosegue, con successo, l'attività musicale del Teatro Lirico di Cagliari con la rassegna "Un'Isola di Musica 2022".

L'Orchestra del Lirico, diretta da Fabrizio Ruggero, dopo Carbonia, Selargius e Sinnai sarà protagonista mercoledì 9 marzo, alle 18, al Teatro Si' e Boi di Selargius, venerdì 11 alle 20.30 al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino e sabato 12 alle 20.30 al Teatro Maria Carta di Elmas.

In programma, dopo una delle più famose Serenate di Mozart, una rara e preziosa perla del Classicismo musicale settecentesco: Il maestro di cappella.

Il celebre intermezzo comico in un atto, composto da Domenico Cimarosa tra il 1786 e il 1793 è basato su un libretto di autore ignoto. Protagonista del monologo, garbata satira dell'ambiente teatrale settecentesco, attraverso, appunto, la parodia del ruolo del maestro di cappella, è il brillante baritono friulano Filippo Fontana, già noto anche al pubblico cagliaritano.

La settimana prossima sarà il turno del maestro Andrea Solinas che dirigerà l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari in due celeberrime Sinfonie di Schubert e Mozart: venerdì 18 marzo alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia e sabato 19 marzo, sempre alle 20.30, al Teatro Si' e Boi di Selargius.

Gli spettacoli hanno una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevedono l'intervallo. (ANSA).