Conrad debutta in Italia con apertura hotel Chia Laguna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAR - Il Chia Laguna Resort, sulla costa sud occidentale della Sardegna gestito da Italian Hospitality Collection, inaugura la stagione 2022 con il debutto di un altro dei suoi hotel sotto il segno di Hilton.

Dopo il Baia di Chia Resort Sardinia Curio Collection by Hilton, inaugurato la scorsa stagione, il 13 aprile, nella settimana di Pasqua, apre completamente rinnovato il Conrad Chia Laguna Sardinia. Si tratta del debutto di Conrad Hotels & Resorts in Italia, il brand luxury di Hilton.

"Siamo orgogliosi di consolidare ulteriormente la nostra collaborazione con Hilton - dichiara Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection - iniziata l'anno scorso con l'inaugurazione del Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton. Il nuovo Conrad Chia Laguna Sardinia sarà il primo hotel del brand di lusso Conrad Hotels & Resorts in Italia e offrirà un'esperienza di soggiorno esclusiva e di altissimo livello, in una location unica, ricca di storia e cultura e immersa nella natura straordinaria della Sardegna del Sud. La collaborazione con Hilton darà un fortissimo slancio ed una grande visibilità internazionale al resort e alla destinazione Sardegna, rappresentando un'importante opportunità di rilancio del comparto turistico per l'intera Isola".

Il Conrad Chia Laguna Sardinia è l'ultimo tassello di un progetto più ampio di riqualificazione che ha interessato tutto il Chia Laguna Resort, portato avanti attraverso il fondo Star gestito da Castello SGR, con un investimento in termini economici di 30 milioni di euro in due anni. (ANSA).