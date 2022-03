Cisl: Sbarra, un patto sociale per lo sviluppo dell'Isola

Il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, è intervenuto ad Arborea durante il 13/o Congresso regionale del sindacato, in corso di svolgimento all'Horse Country Resort. Il leader sindacale ha parlato della questione energetica e dell'accordo raggiunto tra la Regione Sardegna e il segretario regionale della Cisl, Gavino Carta, sull'l'istituzione di una cabina di regia per programmare lo sviluppo dell'Isola per i prossimi 50 anni.

"La stretta di mano che c'è stata ieri, durante la prima giornata del congresso della Cisl Sardegna tra il presidente della Regione, Christian Solinas e il segretario regionale del sindacato, Gavino Carta, è un buon auspicio - ha detto Sbarra - La Cisl sarda da lungo tempo sta sollecitando la Regione e gli altri interlocutori, pubblici e privati, a misurarsi sul terreno della programmazione, della progettualità, per costruire le condizioni di un nuovo e moderno patto sociale per la Sardegna. In cima alle priorità mettiamo gli investimenti sul tema delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sull'intermodalità e la messa in sicurezza del nostro territorio".

"Dobbiamo investire sulle reti digitali - ha proseguito il leader nazionale della Cisl - dobbiamo avere una nuova visione di politica industriale ed energetica. Dobbiamo riformare il sistema sanitario, sbloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione e nella scuola e poi dare un grande segnale sulle politiche sociali di inclusione, mettendo il tema del lavoro in cima alle priorità da affrontare e risolvere. Abbiamo apprezzato le aperture del presidente della Regione, però lo misuriamo sui fatti e sui contenuti".