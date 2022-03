Arzachena, 40 mila euro per il parco naturale Saloni

Il parco naturale di Saloni può muovere i primi passi. La Regione ha assegnato al Comune di Arzachena un importo di 40 mila euro per finanziare studi, progettazione e azioni di animazione e promozione in vista dell'istituzione dell'area di rilevante interesse naturalistico di Saloni e del percorso fluviale lungo il rio San Giovanni-Lu Mulinu.

L'amministrazione ha già realizzato la progettazione preliminare del percorso naturalistico Saloni-Lu Mulinu ed è anche in corsa per l'ottenimento di finanziamenti europei e del Pnrr utili alla realizzazione delle due fasi di intervento necessarie, per un totale di oltre 5 milioni di euro. L'area naturalistica era stata visitata dall'assessore regionale dell'Ambiente, Gianni Lampis, prima di definire la scelta dei progetti da finanziare.

"La verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica del percorso fluviale e il sopralluogo hanno messo in luce l'importanza del sito di Saloni e dell'area lungo il rio San Giovanni per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del turismo ambientale in Sardegna - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Michele Occhioni - Investiremo le risorse per la progettazione esecutiva e la predisposizione di studi specialistici di tipo ambientale, sociologico ed economico, anche allo scopo di quantificare le ricadute positive per il territorio. Prevediamo anche attività di animazione e sensibilizzazione, l'organizzazione di incontri specifici con altri enti da cui apprendere buone pratiche per la futura gestione del parco, ma anche con la popolazione e con associazioni di categoria per farne un progetto partecipato e di successo".