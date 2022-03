Shipping: da Grimaldi nuova linea Savona-Porto Torres

(ANSA) - SAVONA, 08 MAR - Il gruppo Grimaldi rafforza la presenza in Sardegna con il nuovo collegamento marittimo fra Savona e Porto Torres che sarà inaugurato ad aprile. Il traghetto "Zeus Palace" avrà frequenza trisettimanale, con partenze da Savona ogni martedì, giovedì e sabato, dall'11 aprile fino al primo luglio e dal 19 settembre al 31 dicembre.

In alta stagione, dal 2 luglio al 18 settembre, le partenze settimanali saliranno invece a sei. In bassa stagione è previsto, oltre a Porto Torres, uno scalo anche a Cagliari il sabato. La nave, con bandiera italiana, dotata di 202 cabine, può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). "La Sardegna è da anni al centro dei nostri investimenti nell'ambito della strategia che punta alla continuità territoriale tra la nostra Penisola e le isole maggiori" spiega Emanuele Grimaldi, ad del gruppo armatoriale partenopeo. Oggi il Gruppo Grimaldi opera sulla Sardegna con un network articolato di collegamenti marittimi, tra cui la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli- Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.

(ANSA).