Sanità: il Marino di Alghero avrà una nuova sala chirurgica

L'ortopedia e traumatologia dell'ospedale Marino di Alghero potrà contare a breve su una nuova sala operatoria dotata delle più moderne tecnologie. L'Aou di Sassari annuncia di avere avviato le procedure di adeguamento dell'attuale sala chirurgica: saranno installate nuove schermature anti raggi X, e sarà rifatto l'impianto di condizionamento e del ricambio dell'aria.

Sarà messa in funzione anche una macchina per il trattamento dell'aria che consentirà alla sala di avere le caratteristiche di "sala Iso 5", ossia adeguata per operare con interventi di lunga durata ed elevata complessità, che richiedono un'alta qualità dell'aria all'interno. In questo tipo di sale la carica batterica viene abbattuta con un flusso unidirezionale di aria che interessa sia il campo, sia il tavolo operatorio. Saranno installate inoltre nuove porte ermetiche a tenuta d'aria.

Tra i lavori previsti anche il rifacimento delle linee dei gas medicali e l'adeguamento dell'impianto elettrico, oltre ad alcuni lavori edili di adeguamento strutturale. Il rinnovamento riguarderà anche la sala risvegli, che al termine dei lavori avrà le caratteristiche di una terapia semintensiva per le emergenze intraospedaliere.

Per non bloccare le attività l'Aou di Sassari, in accordo con l'Asl di Sassari, ha stabilito che, a partire dai prossimi giorni, l'attività chirurgica della struttura complessa di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale Marino venga svolta temporaneamente nel blocco operatorio dell'ospedale civile di Alghero.