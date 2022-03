Nelle cisterne interrate 250 kg di marijuana, un arresto

Oltre 250 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia a Masullas, nell'Oristanese, nel corso di un blitz nell'ovile di un allevatore di 56 anni, originario di Fonni (Nuoro), arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La cannabis era nascosta in due cisterne interrate.

Gli investigatori della squadra Mobile con la collaborazione del reparto Prevenzione crimine e delle unità cinofile hanno perquisito palmo a palmo l'ovile e i terreni in uso all'allevatore alla ricerca, inizialmente, di armi. Avevano notato uno strano via vai di persone nei giorni precedenti.

Durante la perquisizione non sono state trovate munizioni o fucili, ma il cane antidroga ha 'fiutato' un rametto di marijuana appeso a una rotoballa di fieno. Il 56enne non ha però saputo fornire alcuna spiegazione.

L'ispezione è stata così estesa ai terreni vicino ai capannoni dell'ovile. Un poliziotto ha notato della terra smossa e un pezzo di nylon che fuoriusciva. È stato, quindi, chiamato un operaio con un escavatore che ha estratto due cisterne da 200 litri: si è poi scoperto che erano piene di marijuana con un tasso di Thc del 25 per cento superiore rispetto a quanto previsto dalla legge.