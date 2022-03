Basket: la Dinamo a Trieste a caccia del quarto posto

La Dinamo Banco di Sardegna ritorna in campo mercoledì 9 a Trieste (ore 20) per recuperare il primo dei due incontri rinviati un mese fa a causa delle positività al Covid. Una gara che, in caso di vittoria, proietterebbe i biancoblu al quarto posto in classifica, direttamente alle spalle di Olimpia Milano, Virtus Bologna e Germani Brescia. E con ancora una partita da recuperare rispetto alle avversarie.

Per la sfida coach Bucchi non potrà contare ancora sul centro Miro Bilan, ultimo colpo di mercato del presidente Sardara. Proprio per il ritorno a Sassari del fuoriclasse croato la partita contro Trieste potrebbe essere l'ultima uscita di Mekowulu con la maglia della Dinamo.

Il pivot nigeriano ha deluso le aspettative della società e dei tifosi con un rendimento insufficiente e appare sempre più probabile un suo addio ai biancoblu. Anche perché l'altro centro della Dinamo, l'italo-senegalese Diop, ha dimostrato nelle ultime gare di essere in continua crescita e di potersi meritare la fiducia dello staff tecnico e dei compagni. Dopo la gara di Trieste, la Dinamo ritornerà domenica 13 a giocare al PalaSerradimigni per un altro scontro diretto in chiave play-off, contro Tortona.