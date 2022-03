8 Marzo: mimose alle carabiniere in servizio a Oristano

Una mimosa per tutte le carabiniere che prestano servizio nell'Oristanese. È il ringraziamento che il Comando provinciale dell'arma ha voluto fare in occasione dell'8 Marzo alle colleghe "che ogni giorno prestano il loro operano sul territorio - spiegano -, alcune svolgendo incarichi di Comandante di Stazione altre impiegate in presidi di comuni a forte vocazione rurale, assistendo le comunità anche e soprattutto attraverso il loro peculiare approccio palesando un esempio di pari opportunità ed uno stimolo a perseguire una concreta e reale parità di genere".

Alla consegna delle mimose, accanto al comandate provinciale Erasmo Fontana, c'erano le assessore comunali Carmen Murru e Marcella Sotgiu e i rappresentati delle associazioni Donna Eleonora, Soroptimist e Fidapa. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le iniziative intraprese e i risultati ottenuti, puntando obiettivi più ambiziosi "nella considerazione- sottolineano dall'Arma - che la violenza contro le donne permane al centro del dibattito sociale e le disparità di trattamento persistono in ambito lavorativo e sociale".

L'incontro si è concluso con la volontà a proseguire nel rapporto di collaborazione intrapreso, ribadendo che "la tutela dei diritti delle donne non può prescindere da una collaborazione di rete tra Istituzioni, Enti Locali, associazionismo e organizzazioni socio-assistenziali".