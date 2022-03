8 Marzo: donne testimoni di successo all'Eliseo di Nuoro

Anna Gardu che ha fatto della sua arte un'impresa; Maria Giovanna Cherchi cantante; Ombretta Floris, lavoratrice che valorizza le donne; Piera Cadinu, imprenditrice nel campo dei liquori; Vanna Fois, editrice di Ilisso; Margherita Fancello, imprenditrice innovativa; Emma Graziano che racconterà la sua visione del mondo. Donne che si sono spese sul territorio protagoniste di uno spettacolo in programma venerdì 11 marzo alle 19.30 al teatro Eliseo di Nuoro dal titolo "Dalla terra al successo: Storie di donne a confronto: il contributo femminile allo sviluppo socio-economico della Provincia".

L'evento, promosso in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, è organizzato nell'ambito delle celebrazioni del 150° della nascita di Grazia Deledda. "Questo spettacolo è la prima di una serie di attività che si svolgeranno nell'anno: sono storie di donne che lavorano e fanno impresa, donne testimoni di un percorso figurativo importantissimo per la qualità dei suoi frutti maturati in un percorso ostacolante", ha detto Lorena Paola Urrai, consigliera di Parità della Provincia di Nuoro, durante la conferenza stampa di presentazione. "Raccontare le storie di queste donne è una battaglia di civiltà, farlo attraverso la figura di Grazia Deledda significa riaffermare la grandezza della scrittrice e della donna che seppe spezzare le catene in un mondo complicato e difficil", ha aggiunto Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia.

"La vita di Grazia Deledda è una storia di emancipazione e di libertà, su questo solco si inseriranno le testimonianze di donne che portano avanti la battaglia dell'uguaglianza - ha spiegato Giuliano Marongiu, anticipando la giornata dell'11 marzo - Queste donne che ospiteremo all'Eliseo hanno spesso fatto un percorso analogo, e raccontano la vita che coincide con un'esperienza che le ha portate al successo". "Siamo andati a cercare le donne della provincia di Nuoro, siamo entrati nelle loro aziende - ha sottolineato Valeria Polimene, tra le organizzatrici dello spettacolo - Dai loro racconti l'autore Pietro Pala ha cucito una narrazione che porta una testimonianza fortissima che si fa specchio per tutte coloro che intendono portare avanti i propri sogni".