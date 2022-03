8 Marzo: consulenze telefoniche al centro donna Asl Cagliari

Come vivere al meglio il periodo della menopausa? Quale contraccettivo scegliere? Come prevenire i tumori ginecologici? Posso vaccinarmi contro il papilloma virus? Per rispondere a queste domande, e a tante altre che spesso molte donne vorrebbero fare agli esperti, oggi 8 marzo, in occasione della festa della donna, i medici e le ostetriche del Centro Donna della Asl di Cagliari saranno a disposizione delle utenti per rispondere telefonicamente dalle 14:30 alle 18:00.

Un filo diretto per dare risposte in tempo reale alle domande e ai dubbi riguardanti la sfera ginecologica e senologica. In particolare, le consulenze saranno sulla contraccezione, menopausa, infezioni da Papilloma virus, indicazione all'ecografia ginecologica, incontinenza urinaria e prolasso uterino.