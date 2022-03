8 marzo: bandiera Sardegna a delegazione donne ucraine

La bandiera dei Quattro Mori in segno di fratellanza. L'ha consegnata ad una delegazione di donne ucraine residenti in Sardegna il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, durante le celebrazioni istituzionali della giornata internazionale della donna all'interno dell'aula dell'Assemblea legislativa isolana..

Tra loro, Oksana Hromniuk, che ha ringraziato "per la solidarietà e per quanto ci state offrendo: oggi è otto marzo, speriamo che la primavera porti la pace al popolo Ucraino".

Pais ha sottolineato che "la Sardegna condanna con fermezza l'azione degli invasori", e che il Consiglio ha approvato nei giorni scorsi un ordine del giorno unitario che impegna il presidente della Regione a manifestare la posizione di condanna dei soprusi in tutte le sedi istituzionali.