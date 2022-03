Tumori: Sassari, terapie all'avanguardia per testa-collo

L'Aou di Sassari e il Mater Olbia hanno messo a punto una collaborazione per applicare una nuova terapia contro i tumori della sezione testa-collo. Nei giorni scorsi due pazienti sono stati trattati con brachiterapia ad alto dosaggio per intervenire su neoplasie alla bocca e al naso.

Nella unità operativa di Otorinolaringoiatria dell'Aou di Sassari, il direttore Francesco Bussu ha operato i due pazienti affetti da carcinomi del labbro e della punta del naso, impiantando delle guide (plastic tubes o cateteri) per la successiva brachiterapia.

I pazienti sono stati dimessi il giorno dopo e inviati al Mater Olbia Hospital dove, al Centro avanzato di Radioterapia oncologica diretto dal professor Gian Carlo Mattiucci, è stato eseguito il trattamento di brachiterapia, somministrando una dose di radiazione estremamente concentrata sul tumore. È la prima volta in Sardegna che si realizza il trattamento brachiterapico HDR. "La casistica da noi trattata negli ultimi 10 anni ci ha consentito di studiare a fondo il comportamento di tali tumori e di dimostrare che la brachiterapia può essere efficace in questi casi quanto e più della chirurgia tradizionale, conservando al contempo l'estetica del volto", spiega Francesco Bussu. "L'avvio di questa esperienza", aggiunge Gian Carlo Mattiucci, "non è altro che una conferma dei rapporti di sinergia già in corso negli ultimi mesi tra la Radioterapia del Mater Olbia Hospital e l'Otorinolaringoiatria di Sassari nel trattamento dei tumori del distretto testa-collo".