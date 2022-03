Sanità: le criticità del sistema sul tavolo di Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha preso in carico le criticità della sanità sarda che gli sono state segnalate oggi in un incontro al quale hanno preso parte gli esponenti delle opposizioni in Consiglio regionale.

Secondo quanto emerge, l'esponente del governo Draghi ha già prospettato una serie di soluzioni soprattutto sul fronte delle liste d'attesa, degli interventi infrastrutturali negli ospedali e delle borse di specializzazione, ma anche relative al superamento del decreto ministeriale numero 70 (cioè quello sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera).

"Ora attendiamo lo studio che il ministro ha già commissionato ai suoi direttori generali", ha spiegato Eugenio Lai, capogruppo di LeU presente al tavolo. Sempre secondo quanto si apprende, Speranza ha chiarito che avrebbe chiesto delucidazioni all'assessore della Sanità e ha annunciato più fondi a disposizione della sanità con ricadute anche per la Sardegna.

Alla riunione hanno partecipato anche Gianfranco Ganau e Giuseppe Meloni del Pd, Desirè Manca e Roberto Li Gioi del M5s, Massimo Zedda e Francesco Agus dei Progressisti.