Prefettura: Rania nuovo viceprefetto vicario a Oristano

Nuovo vice prefetto vicario alla Prefettura di Oristano. Il Prefetto Fabrizio Stelo ha conferito l'incarico al dottor Giuseppe Rania che ha preso il posto della dottoressa, Danila Congia, andata in quiescenza. Rania proviene dalla Prefettura di Sassari. La sua carriera è iniziata da giovane dirigente alla Prefettura di Cuneo ed è poi proseguita a Udine, Cagliari e Sassari.

Nel conferire l'incarico il Prefetto ha ringraziato la dottoressa Congia per "l'opera svolta in tutti questi anni" mentre ha augurato in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo viceprefetto vicario.