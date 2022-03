Musica: gli Inti-illimani con Giulio Wilson il 20 a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 07 MAR - Gli Inti-illimani tornano a esibirsi in Sardegna e lo fanno con un partner d'eccezione, il cantautore fiorentino Giulio Wilson. Domenica 20 marzo il Teatro Comunale di Sassari ospiterà l'unica tappa sarda del "Vale la pena tour", lo spettacolo con cui il gruppo musicale cileno ritorna a esibirsi dal vivo, con una forte impronta di impegno civile e sociale.

Il tour, in collaborazione con Amnesty International Italia, supporta la campagna di sensibilizzazione a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti. Inoltre, in questa situazione drammatica che il popolo ucraino sta subendo e che il mondo intero sta vivendo, Jorge Coulón, voce degli Inti-Illimani, precisa: "Ancora una volta le situazioni non risolte o gestite male ci portano a una condizione estrema e inaccettabile di guerra, di invasione, di sopruso e di abuso contro le popolazioni indifese. Volevamo tanto fare questo tour, abbiamo sognato per molto tempo di tornare in Italia dopo il dilagare della pandemia. Speriamo che questi concerti siano un momento di incontro, per riaffermare i diritti delle persone, al di sopra dei giochi delle grandi potenze".

Il tour prende il nome dal brano "Vale la pena" che ha sugellato l'incontro, il sodalizio prima umano e poi artistico tra gli Inti-Illimani e Giulio Wilson: è il manifesto contemporaneo di un'epoca in cui si ha bisogno di confronti, di dialogo, di abbattere i confini per afferrare l'umanità di ogni cosa, l'umanità di ogni vita; slogan universale e di speranza, dedicato a tutti. La canzone, scritta da Wilson e cantata insieme agli Inti-Illimani, è stata registrata a Santiago del Cile durante le proteste popolari scaturite il 7 ottobre 2019 contro l'aumento del carovita e la corruzione. Uscita in doppia versione, in italiano e in spagnolo, "Vale la pena" è una delle 13 tracce che compongono l'album del cantautore. (ANSA).