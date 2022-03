Calcio: il Cagliari è ancora in corsa per la salvezza

Cagliari sconfitto e corsa salvezza sospesa ma non interrotta. I risultati del giorno dopo, infatti, non cambiano di molto la classifica e mantengono intatte le speranze della squadra di Mazzarri. Importante soprattutto la sconfitta in casa del Venezia con il Sassuolo: una gara che avrebbe potuto consentire ai lagunari di agganciare il Cagliari a quota 25. Sempre con una gara da recuperare.

Ma i tifosi rossoblù tirano un sospiro di sollievo anche per il pari casalingo del Genoa con l'Empoli e per la sconfitta di misura dello Spezia con la Juventus. A questo quadro si aggiunge il ko della Sampdoria: vero che ora l'Udinese non può più essere considerato un rivale-salvezza, ma il successo bianconero mantiene giù i blucerchiati, un punto sopra il Cagliari.

Oggi ripresa degli allenamenti per i giocatori di Mazzarri. E sarà una settimana fondamentale per il futuro del Cagliari perché Joao Pedro e compagni giocheranno sabato in Liguria contro lo Spezia. È proprio uno spareggio: in caso di vittoria il Cagliari effettuerebbe un sorpasso ai danni della squadra di Motta con due punti in più dei rivali. Il pareggio non cambierebbe molto le cose, né in bene, né in male. Mentre una sconfitta significherebbe sentire di nuovo puzza di inferno.

Questa volta il tecnico potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in mezzo al campo. Dopo quasi due mesi dovrebbe riaggregarsi al gruppo Nandez, un rinforzo importante in vista della volata finale. E il tecnico dovrebbe anche riaccogliere un Baselli al 100 per cento, dopo l'utilizzo solo part time con la Lazio. Il calendario dice che il Cagliari dovrà affrontare, come ha detto il tecnico, dieci finali. Per raggiungere quota quaranta i rossoblu sono obbligati a viaggiare al ritmo di un punto e mezzo a partite.

Non è facile perché di mezzo ci sono scontri con squadre ancora in ballo per lo scudetto come Inter, Milan e Juventus. E con dirette concorrenti come Salernitana, Spezia, Genoa e Venezia. Le altre avversarie sono Udinese, Verona e Sassuolo, formazioni che nell'ultimo turno sono tutte andate a punti dimostrando di essere in piena forma.