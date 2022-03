Basket: Dinamo espugna Trento, play off più vicini

Sfoderando una super difesa e un gran carattere la Dinamo ha espugnato il campo di Trento, superando col punteggio di 74-66 i padroni di casa dell'Aquila e rientrando con pieno merito nella zona play off: ottava in classifica con ancora due partite da recuperare rispetto alle squadre che la precedono. A Trento i ragazzi di coach Bucchi hanno dimostrato di avere riacquistato la forma fisica e mentale e riassorbito completamente i postumi del covid che aveva bloccato la squadra per quasi due settimane, prima della Final Eight di Coppa Italia.

"Volevamo fortemente la vittoria, sapevamo che non sarebbe stata facile soprattutto dal punto di vista del ritmo e degli errori, abbiamo sbagliato delle scelte, perso dei palloni, tirato con il 21% da 3 punti, ma siamo stati una squadra. Abbiamo difeso in maniera eccellente, tenere Trento a 66 punti è un grande merito, siamo rimasti compatti e uniti anche nei momenti difficili, riuscendo a girare l'inerzia a rimbalzo nel corso del match", ha commentato Piero Bucchi nel post partita.

Migliori in campo Burnell (14 punti e 8 rimbalzi), Diop (10 punti e 9 rimbalzi) e Mekowulu (14 punti e 6 rimbalzi), veri dominatori del pitturato in una giornata in cui i tiratori della Dinamo avevano le polveri bagnate. "Siamo molto contenti, non potevamo essere al massimo, ci siamo presentati alle Final Eight in condizioni minime, oggi abbiamo cominciato a raccogliere un primo mattoncino del nostro lavoro per tornare a essere quelli che eravamo prima della sosta". Ora per la Dinamo giusto il tempo di tirare il fiato: mercoledì alle 20, altra battaglia a Trieste, per recuperare una delle due gare rinviate per covid.

Poi domenica si torna al PalaSerradimigni contro Tortona.