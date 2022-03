Basket: Bilan lascia campionato ucraino e torna a Sassari

Colpo di mercato della Dinamo Sassari: il centro croato Miro Bilan vestirà di nuovo la maglia biancoblu. La società del presidente Sardara ha raggiunto l'accordo con il pivot che dopo avere giocato le ultime due stagioni in Sardegna, quest'anno si era accasato in Ucraina, con il Prometey, ma vista l'emergenza causata dalla guerra, ha lasciato il Paese invaso dall'esercito russo.

Il giocatore si unirà nei prossimi giorni alla squadra e sarà a disposizione del coach Bucchi per far fare un notevole salto di qualità al comparto dei lunghi. Bilan, 33 anni, 213 cm di altezza per 124 kg di peso, con la maglia della Dinamo Banco di Sardegna ha disputato negli ultimi due anni 93 partite ufficiali. 65 le gare in campionato con oltre 1.000 punti segnati, e una Supercoppa vinta nel 2019. Il centro croato potrebbe essere a disposizione di Bucchi già dalla partita casalinga che la Dinamo giocherà domenica 13 contro Tortona, difficile invece vederlo già in squadra nel recupero di campionato a Trieste, fra due giorni. Con il suo arrivo il reparto lunghi dei biancoblu sarà un po' affollato e non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci novità in uscita sul mercato. Non è un mistero che il centro nigeriano Mekowulu abbia finora deluso, alternando poche prestazioni sopra la sufficienza con molte gare sottotono. Più improbabile un'evenutale partenza dell'italo-senegalese Diop, in continua crescita, o dell'uomo di spogliatoio ed esperienza Gandini.