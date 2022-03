8 Marzo:a Cagliari riflessioni di donne sul mondo che cambia

"Pensieri e parole delle donne sul mondo che cambia" è il titolo dell'evento in programma domani a Cagliari, a partire dalle 10, alla Mediateca del Mediterraneo organizzato da Giulia Giornaliste Sardegna in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune capoluogo in occasione della Giornata internazionale delle donne. L'idea condivisa è quella di riflettere e valorizzare le competenze, le professionalità e le esperienze delle donne, che con il loro impegno e il loro lavoro si pongono ogni giorno al servizio della società, e per comprendere, in un'ottica di genere, evoluzione e cambiamenti in atto.

Il programma si snoda intorno a 4 temi fondamentali, (post pandemia, social e socialità, giustizia e diritti, nuove tecnologie e creatività) ciascuno dei quali sarà sviluppato attraverso un susseguirsi di interventi affidati a donne impegnate in diversi ambiti professionali come l'università, la giustizia, l'informazione, il sociale. Ogni tema verrà moderato da una giornalista di Giulia che svolgerà una breve introduzione e annoderà i fili delle diverse argomentazioni per comporre poi una riflessione conclusiva.

Il coordinamento della giornata è di Alessandra Addari, segretaria nazionale di Giulia, ad introdurre i lavori Susi Ronchi, fondatrice di Giulia Sardegna.

L'obiettivo è quello di dare un contributo pluridisciplinare e multitematico alla conoscenza delle articolate problematiche che emergono nella nostra attualità e che coinvolgono adulti e giovani generazioni, chiamando a raccolta le migliori esperienze femminili dell' isola.

L'evento, che sarà trasmesso in streaming sui canali social dell'Associazione, è patrocinato dal Consiglio regionale della Regione Sardegna, dalla Commissione regionale Pari opportunità, dalle università di Cagliari e Sassari, Anci Sardegna e Fondazione di Sardegna.