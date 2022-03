8 Marzo: incontri e tavole rotonde promossi dalla Polizia

La prevenzione della violenza di genere al centro di numerose iniziative delle Questure sarde per l'8 marzo, giornata internazionale della donna, e non solo. La Polizia di Stato, infatti, nel corso di tutto l'anno porta avanti la campagna permanente "Questo non è amore" con incontri e conferenze nelle scuole. L'8 marzo diventa quindi l'occasione per rafforzare il progetto e proseguire nella campagna di sensibilizzazione.

A Cagliari, in particolare, poliziotte e poliziotti della della Divisione Anticrimine incontreranno gli studenti nei licei e negli istituti tecnici della provincia. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi sarà parcheggiato il camper della Polizia di Stato dove l'equipe multidisciplinare costituita da operatori della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e Ufficio Sanitario, risponderanno alle domande dei cittadini e forniranno le informazioni sulle attività della Polizia in materia di violenza di genere. "Lo scopo è superare gli stereotipi e i pregiudizi per diffondere una nuova cultura di genere - spiegano dalla Questura di Cagliari - aiutare le vittime di violenza a vincere la paura rompendo la condizione di isolamento, combattere il sommerso".

A Nuoro la Questura in questi ha incontrato gli studenti delle scuole di primo e secondo grado er sensibilizzarsi sulla violenza di genere nell'ambito del concorso "Pretendiamo legalità". Mentre domani gli agenti della Divisione anticrimine incontreranno studenti e studentesse di Budoni.

La questura di Sassari, infine ha organizzato per l'8 marzo una tavola rotonda dal titolo Donna è lavoro nell'aula Palatucci della Questura. Interverranno tra gli altri Luisella Paola Fenu, procuratrice capo del Tribunale per i minorenni di Sassari; Carla Bassu, docente di diritto pubblico comparato dell'Università di Sassari e Annarosa Negri dirigente psicologa e coordinatrice dell'Usca Asl di Sassari.