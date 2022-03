Calcio: Mazzarri, zero a tre, ma non siamo stati dominati

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Non siamo stati dominati, magari siamo stati superficiali nella gestione della palla: siamo stati infilati nelle ripartenze forse presi dalla voglia di fare e di aggrediire, forse puniti da un pizzico di presunzione. Poi c'è il merito della Lazio, su questo non si discute". Questa la lettura della partita con la Lazio da parte del tecnico del Cagliari Mazzarri. Ora lo spareggio con lo Spezia: "Questa sconfitta brucia- spiega- dobbiamo ripartire forte: quella partita sará molto importante di quella di oggi. Ora è più difficile perché le squadre conoscono meglio le nostre caratteristiche". I vecchi fantasmi? "Non penso - ha detto - abbiamo fatto tanto, tirato molto, dobbiamo essere coscienti che ora ci affrontano tutti in un altro modo" (ANSA).