A scuola di cultura per valorizzare i tesori dell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAR - L'obiettivo è quello di fornire conoscenze e rafforzare competenze per partecipare attivamente alla vita culturale del territorio a giovani sotto i 35 anni.

Via da lunedì al programma formativo gratuito "Formazione Cultura Under 35" promosso dalla Regione e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Ci sono già 1820 iscrizioni. L'interesse al programma è risultato equamente distribuito fra i tre percorsi tematici offerti (Comunicazione del patrimonio culturale, Strumenti digitali per il patrimonio culturale, Patrimonio culturale e sviluppo del territorio), con una leggera preferenza per il percorso dedicato ai temi della comunicazione e della mediazione.

Fino al prossimo luglio previste 1140 ore complessive di lezioni, seminari, laboratori, corsi multimediali. L'età media dei dei partecipanti è di trent'anni. Tra gli iscritti molti gli operatori del settore culturale che hanno scelto di aggiornarsi.

Ma ci sono anche tanti giovani in cerca di occupazione o ancora impegnati negli studi post diploma.

"La sinergia - spiegano gli organizzatori - fra l'esperienza di ricerca preliminare su contesto, fabbisogni e prospettive e l'attività formativa, rendono l'iniziativa promossa dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Scuola beni e attività culturali un modello formativo senz'altro replicabile da altri territori. Un approccio strategico in grado di generare preziosi dati valutativi da studiare e interpretare per misurare il successo dell'iniziativa e, in particolare, per tracciare delle linee guida e raccomandazioni sull'attivazione di nuove politiche per gli enti locali". (ANSA).