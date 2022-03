Vaccini: Sennori, giovedì 10 giornata per bimbi 5-11 anni

Prosegue la campagna vaccinale contro il covid-19. Per giovedì 10 marzo, l'amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con la Asl di Sassari e l'Istituto comprensivo del paese, ha organizzato una giornata di vaccinazione riservata ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni.

I vaccini saranno somministrati da personale sanitario specializzato nella sala consiliare del municipio, dalle 14 alle 17. Per aderire o ottenere maggiori informazioni si può telefonare al numero 0793049236, disponibile dalle 9 alle 12.