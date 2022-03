Ucraina: attivo a Cagliari chiosco per informazioni

Il chiosco di piazza Ingrao è stato consegnato al Consolato d'Ucraina a Cagliari. Le chiavi sono state consegnate alla rappresentante del Consolato a Cagliari Valentina Pischedda. L'intervento, coordinato dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, ha consentito il ripristino e la restituzione alla piena funzionalità del chiosco che, a partire dai prossimi giorni, sarà utilizzato quale punto informativo da parte dell'entourage consolare.

"In pochi giorni la città di Cagliari - commenta il sindaco Paolo Truzzu - ha risposto positivamente alla richiesta del Console d'Ucraina Anthony Grande del 28 febbraio e, grazie alla delibera n. 20 del 1 marzo della Giunta Comunale, è stato possibile mettere a disposizione degli spazi comunali che saranno indispensabili per il coordinamento delle attività consolari relative alla crisi ucraina. Ringrazio le donne e gli uomini degli uffici comunali per il solerte ed efficace lavoro".

"Dopo aver aperto le porte dei locali di Via Santa Margherita, che ospiteranno i servizi del Consolato per la crisi ucraina - aggiunge l'assessore della Pianificazione Strategica e dello Sviluppo Urbanistico e Verde pubblico Giorgio Angius - al termine dei necessari lavori, oggi abbiamo consegnato le chiavi e messo a disposizione del Consolato Ucraino anche il chiosco di piazza Ingrao che sarà utilizzato quale punto informativo".