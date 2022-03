Teatro: "Triologia d'autore" a Cagliari firmata da Akròama

Una Trilogia d'Autore per la primavera 2022 firmata Akròama. Dal 17 marzo al 2 aprile al Teatro delle Saline di Cagliari saranno riproposti tre titoli di peso: "Il deserto dei tartari" di Dino Buzzati, "Il marinaio" di Ferdinando Pessoa e "Lo straniero" di Albert Camus, per la regia di Lelio Lecis. Tre spettacoli realizzati nel periodo della pandemia e rappresentati in Italia e all'estero: dopo le prime repliche nell'Isola con i posti contingentati durante l'emergenza sanitaria, si è pensato di riunirli in un'unica rassegna dedicata alla cultura del Novecento.

Le tre pièces portano in scena romanzi e poesie di importanti maestri e sono unite da un'idea di tempo sospeso, dall'interminabile attesa di un nemico alla curiosa e onirica veglia di tre misteriose figure femminili intorno a un naufrago alla ricostruzione di un delitto, inaspettato, che costringe l'assassino, un operaio, a ripensare alla propria vita.

Oltre alla Trilogia d'Autore, per il pubblico dei giovanissimi dal 6 marzo va in scena la rassegna "Famiglie a Teatro": spettacoli pensati per il pubblico di bambini e famiglie in scena ogni domenica alle 17.30. Si apre con "Ci-Chi-Bum" de La botte e il cilindro, si prosegue il 13 con "Pierino e il Lupo" di Origamundi, e poi "Gli eroi della Sardegna" di Origamundi, "Bianca come la neve" di Effimero Meraviglioso", "Bandida...una fiaba sarda" di Anfiteatro Sud.

Tutti gli spettacoli saranno preceduti da "C'era una volta .

. ." di Elisabetta Podda e con musiche dal vivo di Roberto Palmas. Alcune delle fiabe più belle di Hans Christian Andersen saranno raccontate da una nonna che introduce i bambini in questo magico mondo di parole e musica.