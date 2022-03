Scontro auto-furgone a Stintino, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto poco dopo le 12.30 in uno scontro frontale fra una Volvo v40 e un furgone Iveco35 lungo la strada provinciale 57 che collega Sassari con Stintino, nei pressi della frazione di Pozzo San Nicola. Sul posto i Vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri del Nor e della Stazione di Stintino. La vittima è il conducente del furgone, Luca Baraghini, 23 anni, di Porto Torres, deceduto sul colpo, mentre la persona che era alla guida della Volvo è stata trasportata con l'elicottero, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il furgone, un camion-frigo dell'azienda Rivieccio di Porto Torres, ditta che commercializza all'ingrosso prodotti ittici, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro la Volvo.