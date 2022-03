Salute: Aou Cagliari protagonista a forum comunicazione

Stati generali della Comunicazione della salute in corso a Roma: Aou di Cagliari protagonista assieme al Niguarda di Milano. L'azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo sardo e l'ospedale lombardo, con i rispettivi responsabili della comunicazione, Fabrizio Meloni e Maria Grazia Parillo, hanno tenuto il panel "Best practice nazionali sull'uso dei social media".

A dicembre l'Aou ha vinto lo "Smartphone d'oro", il riconoscimento ideato da PA Social che premia la miglior comunicazione pubblica digitale in Italia: l'azienda è presente su tutti i social e ha totalmente digitalizzato l'Ufficio relazioni con il pubblico, realizzando un sistema, il primo in Italia di questo genere, che consente ai cittadini di avere risposte in tempo reale 7 giorni su 7, h 24.

Alla due giorni organizzata da Federsanità partecipano oltre 300 comunicatori, giornalisti, social media manager che lavorano nelle aziende sanitarie e ospedaliere di ogni regione italiana.

Obiettivo: mettere a fuoco ruoli, obiettivi, competenze di chi quotidianamente svolge un mestiere delicato, quello della comunicazione per la salute. Durante la prima giornata di lavoro degli stati generali ci sono stati interventi istituzionali, relazioni tecniche, panel di confronto che hanno visto alternarsi i protagonisti di una rete che non ha mai smesso di comunicare, fornendo assistenza e corrette informazioni ai cittadini negli ultimi due anni di gestione dell'emergenza Covid. Nel pomeriggio si è tenuta anche la conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane che aderiscono a Federsanità.

Ad aprire i lavori insieme alla presidente di Federsanità, Tiziana Frittelli, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d'Alba. Si sono poi succeduti gli interventi, tra gli altri, di Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe e Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.