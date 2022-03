Mandigos, studenti sardi a scuola dì buona tavola

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia è ripartita la campagna di educazione alimentare #Mandigos - La Sardegna in tavola rivolta agli studenti di tutte le scuole sarde, ai docenti, genitori e operatori delle mense scolastiche. La seconda fase riguarda i ragazzi delle scuole medie e superiori. La campagna è finanziata dalla Regione - assessorato Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale- ed è realizzata dall'Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i Consorzi regionali di tutela DOP e IGP e le associazioni di categoria.

Sono quasi mille gli studenti che dallo scorso dicembre stanno prendendo parte ai laboratori di Mandigos con l'opportunità di assaggiare e toccare con mano gli alimenti della tradizione.

Secondo il programma gli incontri si concluderanno a metà marzo.

Per l'esattezza sono stati coinvolti in questa fase 950 alunni appartenenti a 62 classi di scuole medie e superiori che hanno aderito in tutta l'isola.

Le attività proseguiranno in primavera con le bambine e i bambini delle 35 scuole primarie della Sardegna coinvolte nel progetto. Il programma prevede due ore di laboratorio in cui un esperto descrive i prodotti di qualità agli studenti, i prodotti a marchio (DOP, DOC, IGP, PAT e Biologico della Sardegna), illustra le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali per poi passare all'analisi sensoriale. Tutti e cinque i sensi vengono coinvolti per scoprire e riconoscere il prodotto in analisi (che può essere l'olio, un formaggio oppure le produzioni da agricoltura biologica): il laboratorio si conclude con la degustazione dei prodotti preparati per l'occasione.