L'Hotel Centrale di Olbia diventa una galleria d'arte

L'Hotel Centrale di Olbia sposa l'arte e da sabato 5 marzo, tutti i pomeriggi, trasformerà i suoi spazi comuni in una galleria diffusa. Il progetto che ha ispirato questa trasformazione di chiama "US praticamente Noi", ideato e diretto dall'artista fotografa e visual art manager, Seb Falchi.

Per tutto l'anno, due ore al giorno, dalle 14.30 alle 16.30, i visitatori potranno ammirare le opere di 27 artisti, tra i quali alcuni studenti del liceo artistico "Fabrizio De André" di Olbia. Ogni artista avrà a disposizione un suo spazio e gli ospiti potranno interagire lasciando commenti e pensieri su un quaderno che troveranno in ogni area espositiva. Nelle aree accessibili a tutti, tra i corridoi dei piani, gli arazzi, i dipinti, le installazioni e le fotografie sono in comunicazione tra loro in un percorso immaginifico che tocca temi-cardine della contemporaneità e si fa transgenerazionale: su uno stesso luogo fisico è facile trovare l'artista di lunga esperienza, la più grande ha 84 anni, con i più giovani di 15 e 17 anni, perfettamente in armonia.

A curare la metamorfosi dell'hotel rilevato nel maggio 2021 dalla Immobiliare San Teodoro 360, è Seb Falchi, artista sarda stabilitasi da tempo negli Usa: "Immagino Olbia città aperta come capofila di tanti altri luoghi rivolti all'ospitalità e all'arte - spiega - Ho coinvolto 27 artisti, tra cui due studenti, perché credo fermamente nel talento, nell'intelligenza e nelle energie creative che specie i nostri giovani sardi già incarnano".