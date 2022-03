Fiamme in un capannone di pneumatici a Sestu, nessun ferito

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Sestu nella zona di Cortexandra per l'incendio di un capannone in disuso con all'interno carcasse di auto e pneumatici. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato intorno alle 12:30.

Una fitta coltre di fume denso, ben visibile da diversi chilometri di distanza, si è sollevata in aria. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della squadra volante della Questura di Cagliari e un'ambulanza del 118.

Alcuni residenti nella zona, per paura, sono usciti in strada. I vigili del fuoco stanno lavorando per domare il rogo. Non si registrano feriti.