Covid: calo casi in Sardegna e 5 morti, anche una centenaria

C'è anche una centenaria tra i cinque morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. In calo di 200 unità i contagi, 1190 ulteriori casi di cui 925 diagnosticati da antigenico, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9705 tamponi, con un tasso di positività che però sale al 12,2%.

Risale lievemente anche la pressione sugli ospedali con tre pazienti in più ricoverati nei reparti di terapia intensiva (29) e sei in più in area medica sono (327). Sempre meno persone, invece, si trovano in isolamento domiciliare (24792, - 1166).

I cinque decessi sono, nel dettaglio: 2 uomini di 85 e 95 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 101 anni e 1 uomo di 78, residenti nella provincia di Oristano e 1 uomo di 88 anni residente nella provincia di Nuoro.