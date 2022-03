Basket: Dinamo a Trento per proseguire corsa verso play off

La lunga pausa è finita. La Dinamo torna in campo domenica a Trento per riprendere la corsa verso i play off scudetto. Una sfida, quella contro l'Aquila, che aprirà una settimana impegnativa per i biancoblu, attesi da tre partite in sette giorni.

Un tour de force che non spaventa coach Piero Bucchi, fresco di rinnovo fino al 2025 con la Dinamo: "Sappiamo che con Trento sarà una partita complicata, è squadra molto fisica, che ha esperienza e talento, noi siamo consapevoli della settimana di lavoro che abbiamo svolto, stiamo abbastanza bene e abbiamo cercato di ritrovare quell'intensità e quella condizione che ci è mancata giocando praticamente una partita in un mese", spiega il coach presentando la gara di domenica.

"Abbiamo cercato di caricare in questa settimana di allenamenti, visto che la prossima avremo tre partite consecutive e non avremo molto tempo per allenarci. È fondamentale per noi essere compatti e avere intensità nelle cose che facciamo, ritrovando quella brillantezza vista con Brindisi - continua Bucchi -Abbiamo una grande voglia di giocare dopo così tanto tempo, è normale, lavoriamo per questo, non sarà facile soprattutto dal punto di vista dell'approccio. Giocare tre partite in una settimana è un bel banco di prova, sono match importanti anche in chiave classifica ed eventuali differenze canestri".

Primo esame domenica a Trento, con palla a due alle 19; poi mercoledì altra trasferta a Trieste e infine domenica 13 ritorno al PalaSerradimigni per la sfida contro la rivelazione Derthona.