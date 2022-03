All'Exma mostra collettiva della "generazione ryan-air"

Nuovo assetto direzionale e organizzativo tutto al femminile per il centro comunale d'arte Exma di Cagliari.

Conferma per il coordinamento generale di Francesca Spissu, presidente del Consorzio Camù con oltre vent'anni di esperienza nella gestione di beni, servizi e attività culturali.

Nell'organigramma si inserisce il ruolo di manager culturale affidato a Silvia Murruzzu, esperta in progettazione culturale ed economia della cultura, già project manager del Consorzio Camù. Il vertice direzionale è completato da Sonia Borsato, nuova responsabile delle arti visive curatrice e docente di Storia dell'Arte e Museologia Contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Sassari.

Tra i centri finanziati dalla Regione all'interno del progetto per la gestione integrata e la promozione di centri d'arte e cultura del Comune di Cagliari, è l'unico che il Comune ha individuato per la sperimentazione di una forma di gestione innovativa nel panorama culturale: la finanza di progetto.

È gestito da una cordata di partner e la sua offerta è ampia: non solo mostre, didattica, formazione e servizi ma anche punto di riferimento regionale in quanto sede di festival, concerti, programmi radiofonici, meeting, workshop e grandi eventi.