8 Marzo: in cammino sui sentieri di quattro donne simbolo

di Maria Grazia Marilotti

In cammino, a passo lento, in luoghi identitari e di grande fascino, per rievocare la figura di quattro donne che, nei vari ambiti, hanno scritto importanti pagine e aperto nuovi percorsi. Così, l'8 marzo in Sardegna sarà anche nel segno della scrittrice nuorese premio Nobel Grazia Deledda, di Maria Lai, antesignana dell'arte relazionale, Paskedda Zau, la popolana coraggiosa che guidò la rivolta "De su connottu", e Rosina Zucca, la donna che aiutava gli sfollati durante la guerra.

Tre guide ambientali escursionistiche, Francesca Mocco e Loredana Lai di "Janas Escursioni" e Stefania Contini di "Alla Scoperta di", hanno messo a punto per la Giornata internazionale della donna un programma tra memoria, storia e incanto dei luoghi articolato in tre giornate. Si parte il 6 marzo con l'evento "Grazia Deledda, Maria Lai e Paskedda Zau si incontrano sull'Ortobene", tre donne legate alla montagna. L'appuntamento è a Nuoro davanti all'installazione dell'artista di Ulassai, omaggio alle protagoniste dei romanzi di Grazia Deledda, vicino alla Chiesa della Solitudine, dove sono custodite le sue spoglie.

"Celebreremo tre donne legate diversamente alla montagna e ai diritti femminili - spiegano le tre guide - poi ci incammineremo su sentieri in via di sistemazione da parte dell'Agenzia Forestas, alla scoperta delle potenzialità dell'Ortobene dal punto di vista escursionistico". L'8 marzo la passeggiata si sposta sul sentiero delle cernitrici, a Buggerru, nel sud Sardegna. Un itinerario ricco di bellezza dato dal contrasto tra il colore del mare e i bianchi calcari. "Un tuffo nella memoria che ci porta all'attività mineraria - raccontano le promotrici - con un'attenzione al duro lavoro delle cernitrici che per una misera paga erano addette alla selezione dei minerali. Occasione per rievocare la tragedia del 1913 in cui persero la vita quattro di loro".

Ultima tappa, il 12 marzo con il "Cammino di zia Rosina sulla San Gregorio-Burcei. "Un'escursione circolare in un'area vicina a Cagliari, in cui ricorderemo una donna, Rosina Zucca, che nel periodo bellico approvvigionava di alimenti freschi la popolazione sfollata da Cagliari a San Gregorio, partendo dalla sua residenza di Burcei", spiegano ancora le tre guide. Fino a circa due anni fa questo itinerario faceva parte del Sentiero Italia, recentemente deviato su altri itinerari. Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, è prevista per la partecipazione la prenotazione (Janas Escursioni 351 9667593, Alla Scoperta di 3489305607).