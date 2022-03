Una tonnellata di marijuana sequestrata nelle campagne Lula

Quasi una tonnellata di marijuana è stata sequestrata nelle campagne di Lula in un terreno privato il cui titolare è ora indagato per detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata all'alba con i carabinieri della Compagnia di Bitti, che al termine della perlustrazione hanno individuato il terreno dove un tempo era stata realizzata una piantagione autorizzata di cannabis light (ora espiantata) e trovando la marijuana all'interno di numerosi bidoni e divisa in sacchi di plastica. Su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, lo stupefacente è stato sequestrato e sarà sottoposto a successive analisi che potranno indicarne con certezza, natura e principio attivo.