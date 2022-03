Ucraina: Cappellacci, parlamentari Kiev con kalashnikov

"In questo momento i miei colleghi parlamentari ucraini stanno presidiando il parlamento con i kalashnikov: questa è la situazione che c'è ora in quel Paese". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e presidente dell'Unione interparlamentare per l'amicizia tra Italia e Ucraina, Ugo Cappellacci, alla partenza dei due autobus da Cagliari che stanno portando generi di prima necessità e medicine al confine con la Polonia, da dove torneranno con circa una centinaio di bambini sfollati che provengono da tutta l'Ucraina, anche dal Donbass.

Accanto a lui il console onorario ucraino in Sardegna Anthony Grande: "la mia assistente a Kiev - ha aggiunto - è in questo momento per le strada con un kalashnikov in mano".