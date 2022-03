Tar: in Sardegna più ricorsi ma meno cause pendenti

Per vari mesi dello scorso anno, il Tar Sardegna ha dovuto lavorare con due magistrati in meno. Poi, a fine anno, anche il presidente della seconda sezione, Francesco Scano, è andato in pensione per diventare segretario generale in Regione. Nonostante questo, il Tribunale amministrativo dell'Isola è riuscito a trattare e definire pressoché tutte le cause in ingresso e a smaltire un po' delle pendenze. Scende dunque leggermente il "tesoretto" dei procedimenti pendenti che da circa trent'anni gravano sul Tar Sardegna.

"Le tabelle statistiche - ha rimarcato il presidente Dante D'Alessio, nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario - evidenziano che i ricorsi pendenti e quindi non decisi, che avevano avuto un costante aumento fino all'anno Duemila (erano tre 15 mila), sono da tempo in costante e decisa diminuzione sino ai 2276 a fine 2021". Basti pensare che nel 2020 erano 2326, l'anno prima 2.465 e nel 2018 ancora 2.622. "I ricorsi definiti nel 2021 sono stati 1003, 1010 se si includono quelli annullati perché duplicati - prosegue il presidente, ormai al quarto e forse ultimo anno in Sardegna - nonostante le gravi carenze d'organico, si sono avute 769 sentenze definitive, 234 decreti decisori e 7 ulteriori provvedimenti".

Cresce il numero dei ricorsi presentati. Lo scorso anno sono stati 978, un numero ben superiore a quelli dell'anno precedente (839) e anche di quelli del 2019 che si erano fermati a 930. "Nel 2021 - ha chiarito il presidente D'Alessio - sono nuovamente cresciuti i ricorsi in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione: 56 contro i 43 del 2020.

Sempre consistente è il numero di ricorsi in materia di edilizia e di urbanistica che rappresentano ancora una delle materie con il maggior numero di ricorsi: 145 (quasi il 15%). Complessivamente i ricorsi in materia di pubblico impiego non privatizzato sino stati 106, quelli al servizio sanitario nazionale o regionale 29 e quelli riguardanti concessioni di beni demaniali sono stati 124". Da non scordare, poi, le decisioni in tema di norme di contenimento per il Covid e quelle recenti sulla continuità territoriale. Intanto solo a gennaio, con l'arrivo di altri due magistrati, il problema dell'organico è stato risolto.